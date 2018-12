Mundo

ONU propõe controlo conjunto de Hodeida

O enviado especial das Nações Unidas para o Iémen propôs o abandono pelos rebeldes do porto estratégico de Hodeida no quadro de um cessar-fogo para criar um controlo conjunto da infra-estrutura.

Beligerantes lutam pelo controlo do porto de Hodeida

A proposta consta de um documento divulgado ontem pela agência France Press, numa altura em que decorrem na Suécia conversações entre delegações das partes em conflito no Iémen.

Segundo o documento, a ONU propõe que a coligação pró-governamental sob comando saudita cesse as operações militares contra Hodeida em troca da retirada dos combatentes huthis daquela cidade portuária.

O porto de Hodeida, por onde entra a maior parte da ajuda humanitária ao Iémen, será de seguida colocado sob tutela conjunta do Governo e dos rebeldes, com supervisão das Nações Unidas.

A saída de Hodeida está no centro das discussões actualmente em curso na Suécia, sob os auspícios do mediador das Nações Unidas, o britânico Martin Griffiths.

A situação humanitária no Iémen deteriorou-se recentemente por causa da situação de insegurança em Hodeida, cidade portuária no Mar Vermelho por onde passam 70 por cento das importações iemenitas, segundo o programa alimentar mundial. As forças pró-governamentais tentam, há mais de dois meses, retomar a cidade aos rebeldes, que são apoiados pelo Irão.

O Governo iemenita exige a retirada integral dos rebeldes do porto, acusando-os de o utilizarem para importar armas. Segundo um responsável das Nações Unidas, Hodeida é a questão mais “difícil” em cima da mesa das conversações na Suécia.

A guerra no Iémen, que opõe os rebeldes huthis, ajudados pelo Irão, às forças pró-governamentais, apoiadas militarmente por uma coligação internacional liderada pela Arábia Saudita, já causou mais de 10 mil mortos e mais de 56 mil feridos.