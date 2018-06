ONU quer investigar actos de violência na nicarágua

Petro relança a disputa após vencer 1º de Agosto

O Petro de Luanda relançou a disputa do título da 40ª edição do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol , ao vencer ontem o 1º de Agosto, por 100-90, no pavilhão Multiusos do Kilamba, com os favoráveis 46-39 ao intervalo, no primeiro triunfo dos tricolores, na série dos sete jogos dos playoffs da final.