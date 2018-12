Mundo

ONU quer legislativas antes do mês de Março

O Conselho de Segurança das Nações Unidas manifestou preocupação com os preparativos das eleições legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 10 de Março, e avisou que devem acontecer antes das presidenciais, previstas também para 2019.

Fotografia: DR

Num comunicado distribuído à imprensa, os 15 membros daquele órgão salientam que realizar eleições genuinamente livres e justas é vital para preservar os ganhos para a estabilidade do país.

“As eleições legislativas são um passo fundamental para as reformas nacionais serem retomadas e devem ocorrer antes das eleições presidenciais, previstas para 2019”, sublinha o comunicado. O Conselho de Segurança destacou também o papel da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) no apoio à estabilização do país e elogiou a organização por estar determinada a responsabilizar quem criar obstáculos ao processo eleitoral.

As Forças Armadas da Guiné-Bissau voltaram a ser elogiadas pelo Conselho de Segurança por continuarem a não interferir na política.

Os membros recomendam também que a força de interposição Ecomib, da CEDEAO, permaneça no país até ao final do ciclo eleitoral para manter a estabilidade.

A próxima resolução do Conselho de Segurança sobre a Missão das Nações Unidas na Guiné-Bissau (UNIOGBIS) vai ocorrer em Fevereiro de 2019.