ONU rejeita a queixa de Lula contra a prisão

O Comité de Direitos Humanos da ONU rejeitou um pedido do ex-Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que reclamava uma acção urgente contra a sua prisão, anunciou ontem um porta-voz do organismo.

Lula da Silva pediu ao Comité que impusesse uma “medida cautelar” - uma disposição prevista apenas se a pessoa corresse o risco de sofrer danos sérios ou irreparáveis como tortura ou execução - contra a sua prisão. “O Comité dos Direitos Humanos não aplicará medida cautelar no caso de Lula da Silva”, disse a porta-voz Julia Gronnevet, através de um e-mail, à agência de notícias France Press.

O pedido de Lula da Silva foi apresentado a 6 de Abril, para evitar a sua prisão, que ocorreu a 7 de Abril. Em Outubro de 2016, Lula da Silva, que já estava sob investigação por alegada corrupção em conexão com o escândalo na petrolífera Petrobras, havia apresentado uma queixa junto do Comité, alegando que os seus direitos haviam sido violados.

/>O Comité de Direitos Humanos é um órgão de supervisão do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É responsável por garantir o cumprimento do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O antigo Chefe de Estado brasileiro, que quer concorrer à Presidência novamente em Outubro, foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, no Tribunal Regional da 4.ª Região (TRF4, segunda instância) em Janeiro.

A prisão do ex-Chefe de Estado está relacionada com um dos processos da Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do Brasil. Lula da Silva foi condenado por ter recebido um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos com a petrolífera estatal Petrobras.