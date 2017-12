Mundo

ONU saúda acordo para relançar a paz

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) congratulou-se ontem com o recente acordo concluído entre o Governo do Sudão do Sul e os grupos da oposição para relançar o processo de paz bloqueado e lançou um apelo para a inclusão dos refugiados na definição dos contornos do futuro do país.

Refugiados depositam esperança no fim da guerra

Fotografia: Isaac Kasamani | afp

O acordo foi rubricado a 21 de Dezembro entre as partes em conflito, em Addis Abeba, durante o Fórum de Alto Nível de Revitalização (IGAD).

O pacto tem por objectivo revitalizar o Acordo de Paz de 2015, pôr termo às hostilidades, facilitar o acesso à assistência humanitária, garantir a protecção dos civis e introduzir sanções contra os violadores do protocolo.

“Esta recente iniciativa é percebida como um símbolo de esperança para os sul-sudaneses que sofreram da guerra desde 2013”, declarou no fim de semana o emissário especial do ACNUR para a situação no Sudão do Sul, Arnauld Akodjenou, que se declarou optimista com a hipótese de o Sudão do Sul chegar à paz e que as partes não vão aniquilar as esperanças de paz de milhões de pessoas que sofreram demasiadamente desta crise.

“Apelamos a um apoio sem reserva para que este acordo no papel faça calar as armas no Sudão do Sul”, acrescentou.