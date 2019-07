Mundo

ONU?pede acção urgente para evitar uma catástrofe

As alterações climáticas progridem mais depressa que o previsto e é preciso acção urgente para evitar uma “catástrofe”, de acordo com o Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Reunião sobre clima no Dubai serviu para preparar a cimeira de Setembro

Fotografia: DR

Ao discursar em Abu Dabi, na reunião de dois dias sobre o clima, de preparação da cimeira internacional de Setembro, em Nova Iorque, António Gu-terres afirmou que, cada semana “tem o lote de novas destruições associadas ao clima” e citou “inundações, secas, canículas, incêndios e mega tempestades” que se assistem em várias partes do mundo.

“Estamos aqui enquanto o mundo enfrenta uma grave urgência climática”, declarou Guterres, para acrescentar: “as alterações climáticas estão a ocorrer agora (…) progridem mesmo mais depressa do que o que previam os melhores cientistas do mundo” e “ultrapassam os nossos esforços para lutar contra”, afirmou o líder da ONU. “As mudanças climáticas vão mais depressa do que nós”, advertiu Guterres, que convocou uma Cimeira em Nova Iorque, para 23 de Setembro, porque os países não respeitam determinadas disposições do acordo de Paris de 2015 com o objectivo de limitar o aquecimento a dois graus centígrados até ao final do século.

O grupo de especialistas em ambiente da ONU (GIEC) publicou em 2018 um relatório que demonstra que o facto de limitar o aquecimento climático a 1,5 graus centígrados, em vez de a dois graus centígrados, permitiria reduzir fortemente os impactos negativos.

Limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 graus centígrados implicaria uma redução de quase 50 por cento das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 face a 2010, calcularam os especialistas do GIEC, e portanto reduzir drástica e rapidamente o recurso às energias fósseis.

A cimeira de 23 de Se-tembro nas Nações Unidas é apresentada como a primeira reunião mundial sobre as alterações climáticas depois do acordo de Paris em 2015, e será seguida pela conferência anual da ONU sobre o clima que se realizará em Dezembro no Chile.

Ministra em Abu Dhabi

Em Abu Dhabi, a ministra do Ambiente, Paula Francisco, que representa An-gola, interagiu com o Secretário-geral da ONU, António Guterres, e teve encontro com o ministro do Ambiente e Alterações Climáticas do Emirados Árabes Unidos, Dr Thani Al Zeyoudi, com quem trocou pontos de vista sobre questões am-bientais gerais e sobre a cooperação futura entre os dois ministérios.

Paula Francisco teve ainda encontros com o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner, e com Luís Alfonso de Alba, enviado Especial do Secretário-geral da ONU para a Cimeira do Clima 2019.