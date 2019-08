Mundo

Onze cidadãos russos acusados de tráfico de drogas

O Ministério Público cabo-verdiano acusou ontem de crimes de tráfico de droga agravado e de associação criminosa onze cidadãos russos detidos em Janeiro num cargueiro no porto da Praia com quase dez toneladas de cocaína a bordo.

Fotografia: DR

De acordo com um comunicado divulgado ontem pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de Cabo Verde a que a Lusa teve acesso, em causa está a operação “ESER”, que em 31 de Janeiro conduziu à maior apreensão de droga no país, detectada num navio cargueiro de bandeira do Panamá (de nome “ESER”) que atracou no porto da Praia transportando 9.570 quilogramas de cocaína de “elevado grau de pureza”, incinerada pelas autoridades, dias depois. Estão acusadas as 11 pessoas detidas desde Janeiro e “que, à data dos factos, exerciam funções no navio”.

Estão “fortemente indiciados” da prática de um crime de tráfico de droga agravado em co-autoria material e concurso real com um crime de adesão à associação criminosa.

Como pena acessória, o Ministério Público pede ainda a “expulsão judicial dos arguidos do território cabo-verdiano”.

Foi ainda pedido que sejam declarados como “perdidos a favor do Es-tado” todos os objectos, bens e produtos apreendidos no âmbito da operação, desde logo o navio cargueiro “ESER”, de 100 metros de comprimento e peso total de 3.800 toneladas, além de telemóveis, computadores portáteis, telefone satélite e equipamentos GPS, “por terem servido para a prática do crime em causa”.