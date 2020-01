Onze marroquinos resgatados num barco de madeira

Banda Maravilha e Kristo actuam no Icolo e Bengo

A Banda Maravilha e o cantor Kristo sãos as principais atracções musicais da I edição do Prémio Tetembua 2020, que acontece dia 7 de Fevereiro, às 20h00, no risort Embondeiro de Mazozo, no Distrito Urbano da Bela Vista, em Icolo e Bengo.