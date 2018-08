Mundo

Onze pessoas enforcadas no México

Onze pessoas foram assassinadas por enforcamento dentro de uma casa na cidade de Juárez, estado de Chihuahua, no norte do México, informou a Procuradoria-Geral do país.

Fotografia: DR

O Ministério Público informou ontem, em comunicado, que “os esforços da Agência de Investigação do Estado estão concentrados neste momento em determinar as causas do ataque, a identidade daqueles que morreram no local e perceber se pertenciam a um grupo criminoso”.

As autoridades encontraram os corpos de oito homens e três mulheres com sinais visíveis de enforcamento, na cidade de Juárez, próxima da cidade texana de El Paso. As vítimas estavam com os pulsos e os tornozelos atados, sendo que as mulheres tinham as calças e a roupa interior puxada, num aparente cenário de tortura seguida de execução.

O “Diário de Juárez” avança, citando fontes policiais, que as onze pessoas foram levadas à residência por uma pessoa que as traiu.

O estado de Chihuahua é um dos mais afectados pela violência do crime organizado no México. Segundo dados da Secretaria Executiva do Sistema Nacional de Segurança Pública do México, nos primeiros sete meses do ano ocorreram 711 homicídios na cidade de Juárez.