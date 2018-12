Mundo

OPEP decide reduzir produção petrolífera

A OPEP e os países que não integram a organização decidiram ontem, em Viena, Áustria, reduzir, a partir de Janeiro, a produção em 1,2 milhões de barris/dia.

Redução petrolífera visa a estabilidade no mercado

De acordo com a decisão saída no final da 175ª reunião, o corte será repartido em 800 mil barris para a OPEP e 400 mil barris para os países fora da OPEP.

A medida visa a estabilidade no mercado e evitar o declínio nos preços que se regista nos últimos dias.

Ontem, por exemplo, o petróleo Brent referência para as exportações angolanas abriu a sessão em baixa no mercado de Londres, ao cotar-se a 60,06 dólares.

Com base na deliberação dos países membros da OPEP e não OPEP, a referência dos cortes é a produção de Outubro de 2018. A percentagem será avaliada. Apenas o Irão, Líbia e Venezuela estarão isentos dos cortes que começam em Janeiro de 2019.

A propósito dos resultados da reunião, o ministro angolano dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, sublinhou a importância dos consensos alcançados, porque vai trazer alguma estabilidade no mercado em benefício dos países produtores e consumidores.

Segundo o ministro, a decisão de corte na produção dos países membros satisfaz Angola, porque foi obtida com base no consenso.

A produção da OPEP, estimada em 32,7 milhões de barris/dia, representa 40 por cento da oferta mundial.

Angola contribui para esta produção com 1,5 milhões de barris de petróleo/dia.