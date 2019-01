Mundo

Operação no Lago Chade causa 200 baixas ao grupo rebelde Boko Haram

O Exército do Níger lançou diversas operações terrestres e aéreas contra o grupo Boko Haram na bacia do lago Tchad, no sudeste do país, que resultaram na morte de 200 terroristas e na apreensão de vários tipos de armas, revela um comunicado das Forças Armadas.

Fotografia: DR

Tratou-se de uma “operação de rastreamento localizada ao longo do rio Komadougou, que serve de fronteira natural entre o Níger e a Nigéria, e sobre as ilhas do lago Chade”, refere o comunicado. As forças nigerinas lançaram esta ofensiva, que durou dez dias, terminando apenas ontem, um mês depois do Exército ter anunciado que temia ataques do Boko Haram contra as suas posições nesta zona no começo de 2019.

“Os combatentes do Boko Haram receberam material para nos atacar”, alertou no início de Dezembro o ministro nigerino da Defesa, Kalla Moutari. Na ocasião, este responsável disse “temer” ataques dos extremistas a partir de Janeiro de 2019, período que corresponde ao início de seca das águas do rio Komadougou.