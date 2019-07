Mundo

Oposição condiciona diálogo com Governo

Os partidos políticos da oposição condicionaram o diálogo proposto pelo Governo com a libertação dos presos políticos e a demissão das actuais autoridades locais exigida pelas manifestações populares.

Fotografia: DR

“Não são possíveis, uma iniciativa política ou um diálogo sem a satisfação de certas exigências, como a libertação dos presos políticos, a abertura da imprensa e a demissão das figuras do regime”, consideram as referidas formações políticas, num comunicado comum publicado para o efeito e divulgado pela AFP.

Recorde-se que, no início de Julho em curso, o Presidente interino, Abdelkader Bensalah, no poder desde a demissão de Abdelaziz Bouteflika, a 2 de Abril, propôs um diálogo nacional visando preparar as eleições presidenciais, das quais não estariam implicados as autoridades e as Forças Armadas.

A oposição e os contestatários que antes exigiam a demissão de Bouteflika, e agora dos seus antigos seguidores que continuam no poder, não aceitam que estes organizem a votação. A eleição presidencial convocada para o dia quatro de Julho foi anulada por falta de candidatos.

Essas forças políticas da oposição, que estabeleceram, a 26 de Junho, um “pacto político para uma verdadeira transição democrática”, agrupam, nomeadamente, a Frente das Forças Socialistas (FFS) com 14 deputados dos 460 na Assembleia Nacional, o partido dos trabalhadores (PT, extrema esquerda), com onze deputados, e a União para a Cultura e a Democracia (RCD, partido laico), com nove.