Mundo

Oposição é contra o plano alternativo para o “Brexit”

A oposição britânica manifestou-se hoje contra o plano alternativo para o “Brexit” apresentado na quarta-feira, pelo Governo britânico e manifestou preocupação para o seu impacto na economia e no processo de paz na Irlanda do Norte.

Fotografia: DR

“As propostas actuais prejudicariam toda a economia do Reino Unido, e especialmente a economia da Irlanda do Norte, e prejudicariam o Acordo de Paz de Sexta-Feira Santa. As propostas são irrealistas e prejudiciais e serão rejeitadas em Bruxelas, nesta câmara e no país”, avisou o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, numa intervenção no Parlamento.

Corbyn falava após uma declaração do Primeiro-Ministro, Boris Johnson, para apresentar o plano, que inclui a criação de um zona regulatória comum entre a Irlanda do Norte e a vizinha República da Irlanda para facilitar a circulação de mercadorias como solução para romper o impasse do “Brexit”.

Segundo o líder do principal partido da oposição, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia deve ser prolongado para além do prazo de 31 de Outubro “para uma negociação séria em relação de um acordo do tipo estabelecido pelo Partido Trabalhista”, acrescentando que o resultado deve ser votado num referendo com a opção para o país permanecer na UE.

A líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, apontou como principal problema a criação de infra-estruturas físicas de controlo aduaneiro, junto ou afastadas da fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda e o risco que tal representa para o processo de paz no território britânico.

“Os planos dele foram denunciados como o pior de dois mundos”, acrescentou, desafiando o Primeiro-Ministro a visitar a Irlanda do Norte e escutar as preocupações dos locais.

Para o líder parlamentar do Partido Nacionalista Escocês (SNP), Ian Blackford, as propostas são “inaceitáveis, inviáveis e impossíveis de pôr em prática” e que são destinadas a “culpar a outra parte, neste caso a União Europeia” pelo fracasso das negociações.Boris Johnson reiterou considerar que estas propostas são “construtivas e razoáveis” e que reflectem a determinação numa saída ordenada da UE através de um acordo.

“Não representam tudo o que gostaríamos. Representam um compromisso. Mas permanecer prisioneiro das posições existentes é contribuir para o impasse ao invés de avançar”, salientou.

Apesar das críticas da oposição, vários deputados eurocépticos do Partido Conservador que antes rejeitaram o Acordo de Saída negociado com Bruxelas mostraram-se dispostos a aprovar um acordo com esta alternativa para o mecanismo de salvaguarda designado por “backstop”.

Este consistia em criar um “território aduaneiro comum”, abrangendo a UE e o Reino Unido, no qual não haveria quotas ou tarifas para produtos industriais e agrícolas que circulassem na ilha da Irlanda, mas eurocépticos e o Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte questionaram a permanência do território britânico na União Aduaneira Europeia.

Bruxelas analisa nova proposta britânica

A Comissão Europeia está a analisar a nova proposta apresentada pelo Governo britânico para permitir uma saída negociada do Reino Unido da União Europeia, mas reiterou que tem “muitas dúvidas” sobre o documento.

“De momento, estamos a analisar a proposta do Reino Unido e estamos em contacto com as autoridades britânicas para marcar novas reuniões para a discutir”, afirmou a porta-voz do executivo comunitário, Natasha Bertaud. Respondendo a os jornalistas sobre o “Brexit”, na conferência de imprensa diária do Executivo comunitário, em Bruxelas, a responsável notou que a Comissão Europeia vai “ouvir atentamente o que eles (Reino Unido) têm para dizer.” “Porém, como já dissemos, temos muitas dúvidas”, adiantou Natasha Bertaud.

Na quarta-feira, o Governo britânico divulgou a proposta de compromisso em relação à fronteira irlandesa para evitar uma saída da UE sem acordo a 31 de Outubro, para permitir que não haja controlos alfandegários na fronteira. O plano, que substitui o controverso “backstop” do anterior acordo, prevê que a Irlanda do Norte pertença à mesma zona aduaneira que o resto do Reino Unido, mas mantendo os regulamentos da UE durante um período de transição. Reagindo ao documento, o presidente da Comissão Europeia em funções, Jean-Claude Juncker, reconheceu, em comunicado ,“avanços positivos, particularmente no que diz respeito ao alinhamento regulatório de todos os bens e controlo dos bens provenientes da Grã-Bretanha que entrem na Irlanda do Norte.”Para Juncker existem aindaalguns pontos problemáticos. respeito ao “backstop” (mecanismo de salvaguarda para a Irlanda).”

Antes, na carta enviada pelo Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, a Jean-Claude Juncker, o líder britânico sugeriu a “potencial criação de uma zona regulatória para toda a ilha da Irlanda, abrangendo todos os bens, incluindo agro-alimentares.”

Falando sobre esta questão, Jean-Claude Juncker realçou a Boris Johnson a necessidade de “ter uma solução juridicamente operacional que responda a todos os objectivos do “backstop”, sendo estes “impedir uma fronteira física, preservar a cooperação Norte-Sul e a economia insular e proteger o mercado único da UE e o lugar da Irlanda nele”, de acordo com o comunicado.

Juncker informou igualmente que iria conversar com o Primeiro-Ministro da Irlanda, Leo Varadkar, e “escutar atentamente” a opinião do representante irlandês.