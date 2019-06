Oposição reage à invalidação da posse de deputados eleitos

Confirmada a morte de criança por sarampo

Autoridades sanitária no Cuanza-Norte confirmam a morte de uma criança por sarampo no mês de Maio do corrente ano, bem como cinco casos confirmadas em laboratórios e 38 suspeitas da doença, avançou terça-feira, no município de Quiculungo, a vice-governadora para o sector Social Político e Económico, Leonor de Lima e Cruz. Para se inverter a situação, acrescentou, as autoridades sanitárias na província do Cuanza-Norte prevêem vacinar cerca de 75 mil crianças dos seis meses aos 15 anos contra o sarampo. Estão disponíveis 80 mil doses de vacinas.