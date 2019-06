Oposição rejeita plano eleitoral dos militares

Kabuscorp do Palanca recorre junto da FIFA

A direcção do Kabuscorp do Palanca, clube presidido e propriedade de Bento Kangamba, continua a desdobrar-se em contactos junto da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) no sentido de esta recuar na decisão de orientar a despromoção do clube do Girabola para o Campeonato Provincial, por violação dos prazos acordados no pagamento da dívida com o ex-futebolista brasileiro Rivaldo.