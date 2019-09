Mundo

Oposição sugere plano de emergência nacional

A classe política mauritaniana apelou para uma mobilização nacional e internacional para a criação de um plano de emergência para as áreas afectadas por graves inundações que causaram perdas de vidas humanas e danos materiais, anunciou hoje, a Agência Africana de Notícias, PANA.

A Coligação Vivre Ensemble (CVE), um agrupamento do movimento nacionalista, que apoiou a candidatura de Kane Hamidou Baba às eleições presidenciais da 22 de Junho, pede um plano de emergência para Guidimakha e Gorgol, duas regiões do vale do Rio Senegal, onde o excesso de chuvas coloca as populações numa situação de miséria e grande precariedade.

O CVE lançou um apelo urgente às autoridades para que declarem o Estado de Emergência e activem a solidariedade nacional e internacional, a única alternativa para fazer face ao drama.

A medida permitirá ao Governo ajudar os “muitos sinistrados”, devendo ser acompanhada de “um vasto plano de desenvolvimento e segurança” de Selibaby e Kaédi, as capitais das duas regiões, que constituem “os celeiros do país e fornecem terras de pastagem para animais de pasto”. A declaração destaca ainda “a pesada perda de vidas humanas e danos materiais”.

OCVE afirma que a persistência deste desastre natural e os riscos de deterioração da situação podem favorecer a propagação de doenças, agravando a situação de angústia da população, num contexto de falência generalizada das estruturas de saúde.