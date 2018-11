Mundo

Oposição exige formação imediata do novo Governo

Victor Carvalho

Pouco mais de 24 horas depois de o Presidente Evaristo de Carvalho ter garantido aos são-tomenses que vai respeitar os prazos constitucionais para a formação do Governo, no seguimento do processo eleitoral, a oposição acaba de desafiá-lo a iniciar de imediato as auscultações para a indigitação do primeiro-ministro e posterior formação do Executivo, antes da tomada de posse da Assembleia Nacional, prevista para o dia 22.

A oposição desafia o Chefe de Estado a iniciar as auscultações para constituição do Governo

Fotografia: DR

“Transferimos a responsabilidade para o Presidente da República, para que inicie as conversações com os partidos políticos no sentido da formação de um novo Governo, mesmo antes da tomada de posse da Assembleia Nacional no dia 22, como manda a Constituição”, disse Jorge Bom Jesus, do MLSTP-PSD numa conferência de imprensa, citado pelas agências internacionais.

Numa interpretação diferente da de Evaristo de Carvalho sobre o que diz a Constituição, Jorge Bom Jesus disse que “o Presidente tem esta latitude, mas nada diz na lei que ele tem de esperar os 30 dias para iniciar conversações com partidos políticos para formar o Governo.

O país não pode estar parado a assistir a este descalabro perante uma situação periclitante, bastante precária a nível político, económico e social, acrescentou o responsável.”

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD) e a coligação PCD-MDFM-UDD que, juntos perfazem uma maioria absoluta de 28 assentos parlamentares, acusam também Evaristo de Carvalho de ser “cúmplice” da “situação de descalabro” que o país atravessa.

Apesar de sublinhar que a oposição não tem pressa de chegar ao poder, o líder do MLSTP-PSD disse que o Presidente foi alertado para “não cair na teia da cumplicidade com os dirigentes do ADI, nós estamos todos vigilantes, queremos uma solução rápida, porque este povo está cansado e a sua paciência tem limites.”par



Um novo quadro político

Arlindo Carvalho, líder da coligação que também participou na conferência de imprensa, chamou a atenção para o facto de o “quadro político ter mudado, pelo que “ninguém pode continuar a agir como se nada tivesse acontecido, como se o povo não se tivesse pronunciado nas urnas, com resultados claramente a favor da oposição.”

Comentando a recente mensagem à Nação proferida pelo Presidente da República, disse que “infelizmente, ela nada trouxe de novo.”

No encontro com os jornalistas, foi igualmente criticado o facto de não ter havido qualquer referência no discurso do Presidente da República sobre a ausência do primeiro-ministro do país há mais de 20 dias.

“Esperava-se que, no mínimo, o Presidente da República pudesse informar à Nação do paradeiro certo do primeiro-ministro, que numa atitude de manifesto desprezo pelo nosso povo abandonou o país há mais de 20 dias, sem dar qualquer explicação”, disse Arlindo Carvalho. O MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD dizem “não compreender” que o primeiro-ministro cessante, Patrice Trovoada, “possa passar tanto tempo fora do país sem que ninguém dê uma explicação.”

No encontro com os jornalistas, a coligação anunciou que recebeu uma proposta da ADI para a realização de uma reunião na próxima segunda-feira, mas sublinha que apresentou uma contraproposta para que o encontro se realizasse no passado dia 31. Este encontro acabou por não se realizar, desconhecendo-se até agora se vai ou não ocorrer na data proposta pela liderança do partido que ainda está no poder.