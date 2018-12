Mundo

Oposição exige inquérito às mortes de manifestantes

O Partido do Congresso Popular, na oposição, exigiu a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades nas mortes e detenções verificadas durante as manifestações que decorreram no Sudão desde o início desta semana.

Presidente Al-Bashir

Fotografia: DR

A promessa de “verdadeiras reformas” feita pelo Presidente Al-Bashir para fazer face à crise económica, não acalmou a fúria da população do Sudão. Segundo as autoridades, oito manifestantes morreram, mas a Amnistia Internacional fala em 37 mortos.

As manifestações, que atingiram uma dezena de cidades, incluindo a capital do país Cartum, iniciaram-se a 19 de Dezembro, depois da decisão do Governo de triplicar o preço do pão, num país assolado por uma forte crise económica. Entretanto, uma rede de jornalistas sudaneses que defendem a liberdade de expressão iniciou uma greve de três dias a fim de protestar contra a repressão.