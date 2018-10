Mundo

Oposição pede formação de Governo de transição

O principal dirigente da oposição no Zimbabwe, Nelson Chamisa, pediu a formação de um Governo de transição, com carácter de urgência, para resolver a crise política e económica naquele país africano.

Nelson Chamisa critica as acções do Governo de Mnangagwa

Fotografia: DR

Nelson Chamisa, rival do Presidente Emmerson Mnangagwa nas últimas eleições presidenciais, sublinhou a necessidade de “uma autoridade de transição nacional, de maneira a que se possa resolver esta crise.”

“A primeira coisa a fazer por este país é o compromisso sobre o caminho de um diálogo político”, disse Nelson Chamisa, líder do Movimento para a Mudança Democrática, numa conferência de imprensa realizada em Harare, capital do Zimbabwe.

O opositor de Emmerson Mnangagwa afirmou que se encontrou com responsáveis religiosos que terão reclamado a abertura de um diálogo político.

“O nosso povo sofre. Esta ruína económica é de todos”, disse, em alusão à maior crise económica desde há dez anos, que se agravou nas últimas semanas com a falta de combustíveis, alimentos e medicamentos.

Nelson Chamisa, que sublinhou haver “uma ausência de liderança” e que a “nação está órfã”, abordou também a situação precária nos hospitais, que “é completamente chocante.”

“Os nossos hospitais estão doentes. E, com hospitais doentes, não é possível receber pessoas doentes. O nosso povo morre de doenças evitáveis, como a cólera”, acentuou, lembrando que, desde Setembro, pelo menos 50 pessoas morreram com esta doença.