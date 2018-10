Mundo

Oposição unida contra as medidas do Executivo de Patrice Trovoada

Victor Carvalho

Os são-tomenses vão hoje votar para escolher os seus próximos governantes a nível legislativo e autárquico e também para eleger o futuro responsável regional para a ilha do Príncipe, um processo que envolve cerca de 97 mil eleitores e no qual o partido foi bastante criticado por todas as forças da oposição.

Campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe decorreu sem grandes incidentes

Fotografia: DR

O único debate público promovido com os candidatos ficou marcado pela ausência de um representante da Acção Democrática Independente (ADI), cuja governação foi na altura mais uma vez criticada por todos os adversários.

Este debate ocorreu a dois dias do fim da campanha e nele estiveram presentes Jorge Bom Jesus, cabeça de lista do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe-Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, maior partido da oposição, Arlindo Carvalho, líder da coligação composta pelo Partido da Convergência Democrática (PCD), a União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD) e o Movimento Democrático Força da Mudança (MDFM), Elsa Garrido (Movimento Social Democrata-Partido Verde) e Martinho Stock (Força do Povo).

A ADI, na altura em que recebeu o convite perguntou qual era o formato do encontro, mas nunca chegou a confirmar a presença, apenas tendo circulado nas redes sociais uma carta assinada por Patrice Trovoada, seu líder, dirigida ao presidente do Tribunal Constitucional, José António Bandeira, a justificar a sua ausência do país naquela data devido a uma deslocação ao Mali para uma visita privada de 24 horas.

Desta forma, os quatro candidatos da oposição apresentaram as suas propostas para áreas como a saúde, o emprego, a educação, a administração pública ou a reforma da justiça, traçando um quadro pessimista do estado actual do país, ao fim de quatro anos de Governo da ADI, eleita em 2014 com uma maioria absoluta, sem que esta se pudesse defender.



Compra de votos

O presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN) de São Tomé e Príncipe, Alberto Pereira, disse que a compra de votos está a diminuir no país devido à “falta de dinhei-ro”. Segundo uma declaração proferida na sexta-feira, na campanha eleitoral, “as pessoas estavam a reclamar que não estão a dar muitos incentivos. A crise internacional também tem alguma influência nas eleições”.

/>Na sua declaração pública, o presidente da CEN lançou um apelo para que os eleitores “exerçam o direito de voto o mais cedo possível”.

“Temos constatado que os eleitores esperam até à última hora para aparecer no final do dia e isso tem criado muito constrangimento”, referiu Alberto Pereira.

As últimas horas do período de votação que decorre hoje entre as 7 e às 18 horas (as mesmas em Luanda) são apontadas, pelos relatos de são-tomenses, como um momento que os partidos habitualmente aproveitam para comprar votos, num acto conhecido localmente como ‘boca de urna’.

Alberto Pereira referiu ainda preocupações perante o facto de “forças políticas, que dizem que se não ganharem as eleições será por motivo de fraude”, pedindo muita atenção e profissionalismo a todos os membros das mesas eleitorais.

“Se têm alguma suspeita ou informação relativamente a fraude, terão de reforçar as mesas de voto”, comentou, pedindo que as diferentes candidaturas prestem “muita atenção na indigitação” dos seus representantes, “porque são eles que acompanham o processo”.

Por sua vez, o chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) disse confiar que as eleições vão “decorrer normalmente”, lembrando que a população “está habituada a eleições”.

“Estamos aqui em São Tomé e Príncipe para observar, para testemunhar as operações eleitorais, que vão desde a votação até ao apuramento dos resultados. É nessa qualidade que estamos a testemunhar, não para, obviamente, validar ou sancionar nada”, disse o chefe da missão. Os observadores da CPLP vão cobrir toda a ilha de São Tomé, havendo hipótese de irem à ilha do Príncipe caso sejam resolvidos alguns problemas logísticos de transporte.