Mundo

Opositor do regime é libertado na Argélia

O activista argelino, Samir Benlarbi, membro destacado do 'Hirak', o movimento de contestação contra o governo, que decorre na Argélia desde Fevereiro de 2019, foi ontem libertado pela Justiça do seu país, indicou um dos seus advogados à agência noticiosa AFP.

Fotografia: DR

Benlarbi foi acusado de “atentado à integridade do território”, um crime passível de dez anos de prisão, e de “difusão de publicações que atentam contra o interesse nacional”, passível de um ano de prisão.

Durante o seu processo, em 27 de Janeiro deste ano, em Argel, o procurador requereu três anos de prisão efectiva e uma multa contra o activista, detido preventivamente desde meados de Setembro de 2019.

O secretário-geral da Liga Argelina para a Defesa dos Direitos Humanos (LADDH), Moumen Khelil, congratulou-se com a decisão judicial e denunciou a longa prisão preventiva imposta a Benlarbi e a mais de uma centena de militantes, manifestantes e jornalistas.

“A detenção provisória tornou-se um instrumento de pressão contra os militantes do "Hirak" e tratou-se de uma detenção punitiva, contrária ao princípio da presunção de inocência”, denunciou.

Militante da sociedade civil, Benlarbi foi um dos iniciadores, em 2014, do movimento Barakat ("Basta") contra a candidatura do então Presidente Abdelaziz Bouteflika a um quarto mandato, que se concretizou.

Antes da sua detenção, participou em todas as manifestações do "Hirak", que surgiu em 22 de Fevereiro de 2019 para se opor à candidatura de Bouteflika a um quinto mandato. A contestação, de grande amplitude, forçou a demissão do chefe de Estado, em 2 de Abril de 2019, após 20 anos no poder.

A partir de Junho, intensificaram-se as detenções entre as fileiras do movimento, apesar de o poder - exercido pela alta hierarquia militar após a demissão de Bouteflika - não garantir o objectivo de organizar um escrutínio presidencial em Julho do ano passado.