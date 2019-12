Mundo

Opositora libertada após 13 meses de prisão

A líder da oposição peruana, Keiko Fujimori, foi libertada, sexta-feira, por decisão do Tribunal Constitucional, depois de quase 13 meses em prisão preventiva por suspeitas de corrupção num caso ligado à brasileira Odebrecht.

Fotografia: DR

A filha do ex-Presidente Alberto Fujimori (1990-2000) vai aguardar em liberdade o resto da investigação sobre o alegado financiamento ilegal das campanhas eleitorais.

Centenas de apoiantes e militantes do partido Força Popular esperavam Fujimori à saída da prisão, incluindo o marido, o norte-americano Mark Vito, que há alguns dias declarou -se em greve de fome para exigir a libertação da esposa.

Nas primeiras declarações à imprensa, a líder da oposição afirmou que os últimos meses foram “os mais dolorosos”, durante os quais teve oportunidade “para reflectir e pensar nas coisas que poderia ter feito melhor”.

A ex-candidata presidencial acrescentou que o Tribunal Constitucional corrigiu um processo “cheio de abusos e arbitrariedades” e assegurou que vai continuar a colaborar com a Justiça ao longo da investigação.

Keiko Fujimori vai continuar a ser investigada devido ao financiamento, à construtora brasileira Odebrecht, das suas campanha eleitorais, em 2011 e 2016.

Executivos da construtora admitiram ter contribuído com um milhão de dólares para a campanha de Fujimori em 2011 e com outra quantia em 2016.Perú é um dos países mais atingido pelo esquema da empreiteira brasileira Odebrecht.

A empreiteira brasileira admitiu ter pago 29 milhões de dólares de subornos ao longo de três governos peruanos. Keiko é filha do ex-Presidente Alberto Fujimori que cumpre sentença por crimes contra direitos humanos.

A sua libertação acontece numa altura em que o país se prepara para as eleições legislativas, previstas para Janeiro, após a dissolução do Congresso pelo Presidente Martin Viscarra.