Mundo

Oracle vence Microsoft e será "parceira tecnológica" do TikTok nos EUA

A Oracle foi a grande surpresa que surgiu este domingo na corrida pela parceria com a rede social chinesa TikTok. A empresa de tecnologia norte-americana foi a escolhida como “parceira técnica” desta rede social de vídeos de curta duração e junta-se assim à ByteDance, os criadores deste TikTok, para orientar as operações da empresa nos EUA. O acordo, dizem o Financial Times e o Washington Post, não prevê a venda total desta rede social.

Fotografia: DR

Várias fontes ligadas a este processo relatam que a TikTok apresentou uma proposta ao governo dos EUA que permite a sua empresa-mãe chinesa, ByteDance, mantenha a propriedade mas ceda a outra empresa a gestão da “cloud” de dados dos utilizadores.

A TikTok escolheu a Oracle como sua “parceira de tecnologia” nos EUA durante a tarde do passado domingo e as empresas intermediaram o negócio como forma de tentar satisfazer as preocupações dos reguladores norte-americanos – esta é uma aplicação que esteve no centro de uma polémica recente por causa da ordem emitida por Donald Trump que bania a app nos EUA.

O Washington Post avança ainda que esta proposta, que ultrapassou a da Microsoft (a favorita), pode envolver uma mudança da sede fora da China da ByteDance como forma de atenuar as preocupações expressadas por vários reguladores. Assim evitava-se que a empresa estivesse sujeita à legislação chinesa que exige que as empresas, se instruídas a tal, tenham de partilhar dados das suas plataformas com o governo.

Sendo totalmente concretizada, esta parceria pode transformar-se numa derrota para Trump, já que este tinha prometido o controlo activo da empresa e do algoritmo da mesma por uma entidade norte-americana. Mesmo assim, opiniões mais ligadas à Administração Trump recusam esse cenário alegando que qualquer acordo teria sempre de ser aprovado por um grupo multidisciplinar que garantisse que as preocupações com a segurança nacional fossem mitigadas.

A Oracle tem uma relação próxima com o presidente norte-americano que já várias vezes se manifestou publicamente a louvar a gestão, por exemplo. O presidente disse no mês passado que a Oracle era “uma grande empresa” que “poderia lidar” com a compra da TikTok. Embora a Oracle nunca tenha parecido uma compradora lógica dos activos da TikTok nos EUA, ela goza de um relacionamento próximo com Trump.

A presidente-executiva da Oracle, Safra Catz, já jantou na Casa Branca com Trump e fez parte da equipa de transição do presidente após sua eleição em 2016. O co-fundador e presidente da Oracle, Larry Ellison, organizou uma angariação de fundos para Trump ainda este ano.

O negócio ainda não está totalmente fechado mas, se de facto envolver este gigante do software de negócios — mais conhecido por vender tecnologia de banco de dados que ajuda empresas a administrar as suas operações –, deverá estar em cima da mesa a compra de uma participação na ByteDance.

Foi também no passado domingo que a Microsoft comunicou que a sua oferta para adquirir as operações da TikTok nos Estados Unidos tinha sido rejeitada. A empresa co-fundada por Bill Gates foi a primeira a confirmar que estava interessada no negócio. Tanto a Microsoft como a Oracle estavam na luta por este negócio que goza de uma enorme popularidade principalmente entre os mais jovens.

O TikTok tinha 91,9 milhões de usuários activos mensais nos EUA em Junho. Antes disso, em Fevereiro de 2019, 26,7 milhões.