Mundo

Orbán diz que todos os migrantes são potenciais “bombas biológicas”

O Primeiro-Ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, defendeu ontem que se deve impedir a chegada de imigrantes ao país, porque estes são potenciais “bombas biológicas” devido à Covid-19.

Fotografia: DR



Conhecido pelos discursos contra a imigração, que já no passado associou ao terrorismo e à delinquência, Orbán manifestou estas ideias na sua entrevista semanal à rádio pública Kossuth.



“Todos os imigrantes ilegais que querem entrar no país sem controlo, não só violam as leis húngaras, como também representam uma ameaça biológica. É uma frase grave, por isso digo-a com cuidado”, afirmou o primeiro-ministro.

“Quando relacionamos a imigração com o contágio, criamos a imagem de que todos os imigrantes são uma bomba biológica que nos pode contagiar. Não é assim, só alguns o são, mas não sabemos quais”, argumentou.



Como não se pode saber quais os imigrantes infectados, é preciso “considerar todos os imigrantes como potenciais contaminadores”, acrescentou.

Admitindo que esta posição possa ser injusta, Orbán defendeu que, “do ponto de vista dos húngaros, que podem ser vítimas disso, é preciso pensar na autodefesa”.



O discurso anti-imigração muçulmana e de defesa dos valores conservadores, nacionalistas e cristãos transformou Orbán numa figura de referência para a extrema-direita europeia.

Na Hungria, com quase 10 milhões de habitantes, as autoridades confirmaram 4.621 casos de infecção pelo novo coronavírus e 602 mortes associadas à doença.