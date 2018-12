Mundo

Orçamento de Estado aprovado por maioria

A proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019, em Cabo Verde foi aprovada com 36 votos a favor e 25 votos contra.

A favor votaram os 34 deputados do Movimento para a Democracia (MpD), partido que apoia o Governo, e dois da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática

Os 25 votos contra foram dos deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). Não se registaram abstenções.

O Orçamento para 2019 é equivalente a 650 milhões de dólares, mais 92 milhões do que estava em vigor. O instrumento de gestão prevê receitas totais de 600 milhões de dólares, que corresponde a 33 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). As previsões de receitas fiscais são de 405 mil dólares, correspondendo a 22,7 por cento do Produto Interno Bruto.

O Governo prevê despesas de funcionamento de 450 milhões de dólares e investimentos de 210 milhões, equivalente a 11,3 por cento do PIB. Para 2019, o Governo cabo-verdiano prevê um crescimento económico entre os 4,5 e 5,5 por cento, uma redução da dívida pública de 127,9 por cento para 126,3 do PIB, um défice de 3 por cento da redução da taxa de desemprego de 12,2 para 11,5 e inflação entre 1,5 e 2 por cento.

Outra das medidas do orçamento é o aumento salarial de 2,2 por cento para os funcionários do quadro comum da Administração Pública, bem como a actualização das pensões de regime contributivo, conforme foi decidido na semana passada na reunião do Conselho de Concertação Social.