Orlando Figueira condenado a seis anos

Estradas prontas até Maio

As estradas Luanda-Lobito (EN-100) e Luanda-Malanje (EN-120) ficam concluídas em Maio. A garantia é do coordenador da comissão de gestão do Instituto de Estradas de Angola. As obras de reabilitação começaram no ano passado e, de acordo com Henrique Vitorino, decorrem a bom ritmo. O Executivo estabeleceu como prioridades as vias estruturantes, como as Estradas Nacionais 100, 120, 230 e 321.