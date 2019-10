Mundo

Os Conservadores vencem na Áustria”

O Partido Popular da Áustria (OVP), liderado pelo ex-chanceler Sebastian Kurz, venceu as eleições no país com 38,4 por cento dos votos, informou no Domingo (29) o Ministério do Interior.

Sebastian Kurz

Fotografia: DR

Os conservadores ficaram com 73 das 183 cadeiras do parlamento, seguidos pelos sociais-democratas, que ficaram com 41 assentos (21,5 por cento). O Partido da Liberdade (FPO) conquistou 32 vagas (17,3 por cento), enquanto os verdes ficaram com 23 (12,4 por cento) e os liberais com 14 (7,4 por cento).

A participação popular chegou a 60 por cento, contra 80 por cento das eleições anteriores. Os resultados não incluem os votos antecipados, por isso a contagem final, que será completada na quinta-feira, pode mudar um pouco.

Kurz, de 33 anos, poderá agora voltar ao poder após ser destituído por uma moção de censura votada em Maio deste ano. Os seus antigos aliados, os radicais do FPO, sigla de extrema-direita, foram os principais derrotados nas eleições. O partido se viu envolvido em escândalos de corrupção que afectaram sua popularidade e terminaram por desmanchar a coligação no poder e levaram a um novo pleito.