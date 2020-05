Mundo

Os doentes recuperados e as precauções a tomar

Um especialista tailandês alertou que indivíduos que estejam a recuperar do novo coronavírus ou SARS-CoV-2, causador da Covid-19, devem aguardar cerca de 30 dias até terem sexo novamente.

Fotografia: DR

O alerta surgiu devido ao receio de que a Covid-19 possa ser afinal sexualmente transmissível, após terem sido identificados resquícios do vírus nos espermatozóides de homens infectados.

No seguimento da descoberta, e de acordo com o jornal britânico The Sun, um médico e investigador do Departamento de Controlo de Doenças Tailandês aconselha pacientes que venceram a doença a absterem-se do sexo durante pelo menos um mês.

Citando um estudo chinês que alertava para o facto de que o sémen pode ser portador do SARS-CoV-2, Veerawat Manosutthi acrescentou ainda que as pessoas devem evitar beijar-se. Manosutthi salienta que as pessoas devem “usar preservativo quando começam a ser novamente sexualmente activas mesmo após terem passado 30 dias”.

A pesquisa chinesa analisou os dados recolhidos relativamente a 38 homens que haviam contraído a doença - 15 ainda estavam internados no hospital e 23 já estavam recuperados.

Os investigadores detectaram que seis homens, ou 16 por cento, apresentavam o vírus SARS-CoV-2 na respectiva amostra de esperma que haviam disponibilizado - e dois desses indivíduos já estavam recuperados da doença da Covid-19.

A taxa de infecção

Cientistas sugerem que o novo coronavírus pode persistir durante mais tempo nos testes e ser mais tarde propagado através do sexo.

Num artigo publicado no periódico científico JAMA Network Open, o investigador Shixi Zhang, do Hospital Municipal de Shangqiu, afirmou: “a sobrevivência do SARS-CoV-2 no sémen de pacientes em recuperação mantém a probabilidade de infectar outras pessoas”.