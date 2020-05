Mundo

Os lugares do mundo sem casos confirmados

Existem 33 países e territórios que ainda não relataram um único caso da Covid-19. Apesar de mais de 3 milhões de pessoas um pouco por todo o mundo já terem contraído o novo coronavírus, a verdade é que ainda existem 33 países e territórios que não relataram um único caso da Covid-19.

Fotografia: DR

A lista inclui países tão distintos como o arquipélago das Comores, o Lesotho, o Tadjiquistão ou o Turquemenistão, mas também pequenas nações insulares distantes do Pacífico, como Nauru, Kiribati e Ilhas Salomão.

Segundo dados apresentados pela agência Reuters, no passado dia 20 de Abril 214 países e territórios dos 247 reconhecidos pelas Nações Unidas tinham registado pelo menos um caso positivo do vírus SARS-CoV-2. Destes, 190 também sofreram transmissão local - o vírus espalhou-se na comunidade. Houve mortes em pelo menos 166 deles.

Ainda assim, o facto de um país não relatar nenhuma infecção pelo novo coronavírus não significa necessariamente que não existiram casos.

Por exemplo, a Coreia do Norte, não registou nenhum caso do novo coronavírus, mas faz fronteira com a China, a Rússia e a Coreia do Sul, todos os países que lidam com um número alto de casos, o que significa que o vírus pode ter entrado neste Estado.

No que toca à disseminação dos casos do novo coronavírus em várias regiões mundiais, a Ásia experimentou aproximadamente duas amplas cadeias de transmissão através das fronteiras, enquanto na Europa muitos países começaram a relatar casos na semana a partir do final de Fevereiro.

Por outro lado, a América do Sul e a África pareciam livres do vírus nos meses de Janeiro e Fevereiro, mas a verdade é que a Covid-19 se alastrou rapidamente pelos dois continentes, com o Brasil, por exemplo, a ser um dos principais “alvos” do novo coronavírus.

Anguilla, Gronelândia, as ilhas caribenhas de St. Barts e Santa Lúcia e o Iémen são os cinco países e territórios que, aparentemente, conseguiram livrar-se do vírus após terem confirmado casos positivos da Covid-19. Nenhum relatou mortes ou declarou qualquer caso actualmente ativo, sendo que os anteriores casos positivos recuperaram completamente.