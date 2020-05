Mundo

Os riscos de fumar

Osvaldo Gonçalves

Com o Mundo às voltas para encontrar a melhor forma de combater a Covid-19, pandemia provocada pelo novo coronavírus, referir que o uso do tabaco como uma das maiores pandemias de sempre pode até parecer uma aleivosia, mas a verdade é que esse vício é responsável pela morte de mais de sete milhões de pessoas por ano e até 2030 podem ser oito milhões.

Fotografia: DR

O facto é que, apesar de mais países adoptarem medidas anti-tabaco, como avisos nas embalagens, restrições na publicidade e proibição do fumo em certos locais, há mais de 1,1 bilião de fumantes no Mundo e aumentam as provas relativas aos danos do tabaco nos fumadores passivos. Todos os anos, morrem mais de 60 mil crianças com menos de cinco anos.

As mortes devido ao tabaco são causadas por doenças pulmonares, como o cancro, doenças respiratórias crónicas e tuberculose. Tal acontece em mais de 40 por cento dos casos. Já os fumadores passivos são mais propensos a desenvolver doenças pulmonares obstrutivas crónicas.

Fumador há décadas, o autor deste texto arrisca-se aqui a receber todas as críticas e mais algumas, mas estamos longe de qualquer tipo de imposição, muito menos de revelar despreocupação com o facto, até porque várias foram já as tentativas goradas de deixar de fumar. “Faz o que digo, não faças o que faço” - nada disso.

Facto é que, além da nicotina e de outros venenos, como o arsénico, os cigarros possuem outros componentes, nomeadamente os açúcares, aditivos que causam dependência. Num artigo recente, o autor referia que, tal como os melhores perfumes, os venenos mais potentes vêm em pequenos frascos.

Um cigarro, esclarecia, contém ingredientes que, quando aceso, geram até sete mil produtos diferentes, 69 dos quais são cancerígenos, sendo a causa de 85 por centos dos tumores no pulmão. Os fumadores podem ainda desenvolver cancro de boca, laringe e esófago, e até de outros órgãos, como o estômago, o fígado, a bexiga, a mama e o colon.

A OMS adianta que o tabaco também provoca doenças cardiovasculares, enfarto do miocárdio, e isquemia cerebral, diabetes e aumento da tensão arterial.

Por promover alterações pulmonares, que facilitam as infecções, o tabagismo pode piorar a asma e destruir os alvéolos. Mais do que aos fumadores que aconselham os demais a não fumar, as críticas hoje, Dia Mundial Sem Tabaco, devem ser direccionadas aos governantes e dirigentes políticos.



Receitas fiscais

Para muitos, mais importante do que referir o número de mortes, que pode chegar a um bilião nos próximos anos, e os gastos com a atenção aos doentes motivados pelo consumo do tabaco e derivados, é mencionar o volume de receitas fiscais que as tabaqueiras geram para os Estados.

Há anos, as estatísticas apontavam para mais de 200 mil milhões de dólares/ano em todo o Mundo. Falamos em entradas directas, que se supõe servirem para a construção de escolas e hospitais, o pagamento de salários a professores, médicos, enfermeiros, etc., além dos agentes de defesa, da ordem e segurança. Mas e os outros gastos?

Um em cada dez cigarros comercializados no Mundo é ilegal, dizem as autoridades. Se o comércio ilegal fosse eliminado, seria possível angariar mais 31 mil milhões de dólares por ano em impostos. Beleza!

Motivo para receio

Em Angola, tal como em todo o Mundo, a cannabis (vulgo liamba, diamba, maconha, bula ou cangonha) continua a ser a droga mais consumida. O número de usuários no Planeta chega a cerca de 190 milhões.

Um motivo de receio é que, animados pela ilusão de estar a combater a nova doença, o número de usuários conheça um aumento exponencial no País, onde a cannabis é, sobretudo, fumada.

Tendo em conta que a maioria dos usuários de liamba consome em grupo, havendo a partilha dos cigarros e outra parafernália, caso alguém esteja infectado, poderemos estar diante de uma situação grave, alerta.

Quando a directora Regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, alerta para o uso, por adolescentes, de outros produtos do tabaco, que não os cigarros, podemos pensar em algo mais que a chamada “shisha”, acrescenta.

Além disso, o acto de fumar está associado ao consumo de bebidas alcoólicas.