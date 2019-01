Mundo

“Os EUA são incapazes de mudar a política russa”

Os Estados Unidos são incapazes de mudar a política soberana da Rússia, apesar de todo o seu poder económico, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, numa entrevista ontem publicada pelo semanário “Argumentty i Fakti”.

Fotografia: DR

“Embora seja a maior economia do mundo, os EUA não têm instrumentos que possam forçar a Rússia a renunciar à sua política soberana”, disse Peskov.

“As sanções (contra a Rússia) não mudaram", afirmou o porta-voz da Presidência russa, acrescentando que nem a Rússia tem instrumentos para forçar os americanos a renunciarem às suas políticas.

Dmitri Peskov classificou como “conspiração” as versões que circulam nos Estados Unidos sobre a existência de uma aliança entre os Presidentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, e que venha a ocorrer rapidamente um levantamento de sanções contra a Rússia.

“Os Estados Unidos estão numa nova situação: a sociedade, o Governo estão divididos, o resultado são as condições complexas em que Trump tem de trabalhar", disse o porta-voz, destacando que as sanções "não são um jogo”.

Dmitriv Peskov indicou também que o novo agravamento das relações entre a Rússia e a Ucrânia está relacionado com a campanha de reeleição do Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que está atrás da ex -Primeira-Ministra, Yulia Timoshenko, nas sondagens de intenção de voto para as eleições de Março. “Para isso (Poroshenko), terá de planear vários estratagemas como a provocação, no Estreito de Kerch", disse .