“Os EUA são incapazes de mudar a política russa”

1º de Agosto procura manter senda vitoriosa

O jogo entre o 1º de Agosto e o Sagrada Esperança, hoje às 17h30, no Estádio Nacional 11 de Novembro, é o destaque do encerramento da 12ª jornada do Girabola 2018/19, que inscreve ainda os desafios Interclube-Sporting de Cabinda, Desportivo da Huíla-Saurimo FC, FC Bravos do Maquis-Cuando Cubango FC, Académica do Lobito-Progresso Sambizanga e Santa Rita do Uíge-Recreativo do Libolo.