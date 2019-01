Mundo

Ossufo Momade reafirma “compromisso pela paz”

O novo presidente da Renamo, Ossufo Momade, defendeu na sua tomada de posse, às primeiras horas de ontem, a coesão no partido face às eleições gerais de 15 de Outubro, assegurando o “compromisso pela paz”.

“Precisamos de muita união para a vitória nas próximas eleições”, solicitou Ossufo Momade, no seu primeiro discurso como presidente eleito do principal partido da oposição em Moçambique, no final do 6.º Congresso que decorreu na Gorongosa, centro de Moçambique.

Ossufo Momade, que dirigia o partido interinamente há oito meses, após a morte do ex-líder Afonso Dhlakama, disse que para a sua governação vai prevalecer o lema da campanha que realizou: “Renamo unida rumo a vitória”, referindo que a sua eleição fortaleceu a democracia interna do partido.

Aproveitou a ocasião para agradecer o apoio da ala militar, por permitir a realização do congresso na Serra da Gorongosa, “um sonho do ex-líder”, por ser o local onde Afonso Dhlakama se encontrou com o Presidente Filipe Nyusi, durante as recentes negociações de paz.

Contudo, Ossufo Momade disse que vai continuar a residir na serra da Gorongosa durante a trégua alcançada em 2016 entre o Governo e a Renamo, enquanto decorrem as negociações para “uma paz efectiva” no país e reiterou o “não retorno à guerra”.

“Essa lição está nas nossas cabeças. Nós não vamos primar pela guerra, nunca”, assegurou Ossufo Momade, garantindo que a Renamo “assumiu o compromisso” do ex-líder, para a pacificação do país através do diálogo.

Por sua vez, candidatos derrotados consideraram que as eleições foram “pacíficas e democráticas” e apelaram ao novo presidente eleito para não desperdiçar os seus manifestos e integrar as ideias dos adversários no seu programa de governação, para o fortalecimento da Renamo