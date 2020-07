Mundo

Ouattara convidado para terceiro mandato

Os membros do RHDP, partido no poder na Costa do Marfim, propuseram, quarta-feira, o actual Presidente da República, Alassane Ouattara, como candidato à eleição presidencial de 31 de Outubro, noticiou a AFP.

Fotografia: DR



O RHDP, reunido em Conselho político, em Abidjan, propôs-lhe candidatar-se para um terceiro mandato, escreve a AFP, para a qual, se ele aceitar, deverá reconsiderar a decisão de Março último, de deixar o espaço à nova geração.