Ouattara é acusado de manobra política

O opositor e candidato à Presidência da Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, acusou o Chefe de Estado, Alassane Ouattara, de estar a preparar um golpe “digno de Vladimir Putin” ao promover a candidatura do actual Primeiro-Ministro para ser ele próprio a substitui-lo num futuro Governo.

O Presidente ivoiriense é acusado de “golpe” para ascender ao cargo de Primeiro-Ministro

Fotografia: DR

"Alassane Ouattara está a preparar um golpe baixo, digno de Vladimir Putin, quando, em 2008, se fez substituir por Dmitry Medvedev à frente da Rússia, antes de voltar à Presidência em 2012", disse Guillaume Soro, em entrevista ao jornal francês "Le Fígaro".

Antigo líder rebelde, ex-Primeiro-Ministro e ex-presidente da Assembleia Nacional, Guillaume Soro, 47 anos, está exilado, em Paris, desde Dezembro, por ser alvo de um mandado de detenção na Côte d’Ivoire. Em tempos, aliado do Presidente Alassane Ouattara, o actual líder do partido "Générations et Peuples Solidaires" (GPS) entrou em ruptura com o Chefe de Estado, tendo anunciado a candidatura às eleições presidenciais, marcadas para Outubro.

Na quinta-feira, o actual Primeiro-Ministro, Amadou Gon Coulibaly foi nomeado candidato do partido do Governo, depois do Presidente Alassane Ouattara ter renunciado à candidatura a um terceiro mandato. Alassane Ouattara, que presidiu à reunião do Conselho Político da União dos Houphouëtistas pela Paz e Democracia (RHDP), saudou a escolha do partido e prometeu apoio à candidatura.

Com 78 anos, Ouattara está a cumprir o segundo mandato, depois de ter sido eleito para Presidente da República em 2010 e reeleito em 2015.

Chefe de Governo desde 2017, Gon Coulibaly, com 61 anos, fez a carreira política à sombra do Presidente Ouattara, tendo sido secretário-geral da Presidência da República até ser nomeado Primeiro-Ministro.

Nas fileiras do RHDP, a escolha de Gon Coulibaly não foi consensual, com alguns membros do partido, a coberto do anonimato, a questionarem a pertinência da candidatura e a assinalarem a falta de carisma do candidato. "Alassane Ouattara quer catapultar o actual Primeiro-Ministro Amadou Gon Coulibaly à Presidência e reservar a possibilidade de este o nomear Vice-Presidente, cargo criado pela revisão constitucional", acusou Soro. O candidato opositor acredita que nem os antigos Presidentes Henri Konan Bedié, 86 anos, e Laurent Gbagbo, 75 anos, nem qualquer líder da oposição quererão ser "cúmplices" do que consideram "uma manobra grosseira", uma vez que o partido de Ouattara não tem maioria qualificada no Parlamento.

Alassane Ouattara, que promoveu alterações à Constituição em 2016, acredita ser legítima a sua candidatura a um terceiro mandato, mas optou por não avançar, decisão que está a ser encarada pela oposição como uma manobra que permitirá ao actual Chefe de Estado continuar a exercer o poder na retaguarda.

Guillaume Soro compara a intenção anunciada por Ouattara de promover novas alterações à Constituição por via parlamentar a “um golpe"."Em primeiro lugar, tal reforma requer, normalmente, um longo diálogo prévio com as populações e a formação de uma assembleia constituinte para trabalhar na elaboração de nova lei fundamental”, disse Soro. Declarou que os regulamentos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), à qual a Côte d’Ivoire pertence, proíbem a alteração de uma Constituição seis meses antes da data das eleições presidenciais. "Será este o caso, uma vez que a nova lei deverá ser adoptada pelo Parlamento antes das eleições previstas, em princípio, para 31 de Outubro", disse.

Guillaume Soro, que é apontado pelos analistas políticos como sério candidato às presidenciais por causa da popularidade entre os jovens, é acusado pela Justiça da Côte d’Ivoire de ter preparado “uma insurreição civil para tomar o poder”. As forças de segurança detiveram familiares e apoiantes de Soro, incluindo cinco deputados, a quem foi levantada a imunidade parlamentar. Com um clima político tenso, as eleições presidenciais realizam-se, quando passam 10 anos da crise pós-eleitoral de 2010-2011, que causou mais de três mil mortos e um elevado número de feridos, principalmente civis.