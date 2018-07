Mundo

Pablo Casado sucede a Rajoy no Partido Popular espanhol

O congresso extraordinário do Partido Popular espanhol elegeu, ontem, em Madrid, Pablo Casado, de 37 anos, como novo líder desta força política e sucessor de Mariano Rajoy na presidência do maior partido político espanhol.

Casado conquista 57 por cento dos votos dos delegados ao congresso extraordinário do PP

Fotografia: DR

A presidente do congresso, Ana Pastor, proclamou Pablo Casado como o novo presidente do Partido Popular, depois de ter sido o mais votado pelos 3.082 delegados ao congresso, tendo ganho a corrida contra Soraya Sáenz de Santamaría, que concorria com ele ao lugar depois de os dois terem sido os mais votados nas primárias realizadas há duas semanas.

O novo líder da direita espanhola, com 37 anos, foi o candidato mais jovem à sucessão de Mariano Rajoy, tendo tido uma ascensão meteórica no partido até chegar ao lugar de vice-secretário responsável para a Comunicação do PP que ocupou até agora.

Casado tem a partir de agora a tarefa de preparar o partido para as eleições autárquicas (locais) e europeias a partir de Maio de 2019, e para as legislativas, previstas para 2020. O novo líder definiu, durante o discurso de vitoria, que pretende revitalizar o partido e a política em Espanha, insistindo que espera, a partir de agora, que Soraya Sáenz de Santamaría e a sua equipa integrem o seu projecto ganhador.

Pablo Casado é o quarto líder do Partido Popular desde a sua fundação em 1989, depois de Manuel Fraga, José María Aznar e Mariano Rajoy.

O anterior líder, Mariano Rajoy, foi presidente do Partido Popular durante 14 anos e primeiro-ministro nos últimos sete, desde 2011, até ser afastado do poder em 1 de Junho último por uma moção de censura apresentada pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) com o apoio do Unidos Podemos (extrema-esquerda) e de outros partidos mais pequenos. Casado terá como principal tarefa a reconstrução do partido que até agora liderou a direita espanhola mas que perdeu três milhões de votos entre as legislativas de 2011, a primeira em que Mariano Rajoy obteve uma maioria absoluta, e as de 2016, em que venceu com uma maioria relativa.

Uma série de casos de corrupção fizeram com que muitos desses eleitores se tivessem transferido para o Cidadãos (direita liberal), o grande rival do PP no centro-direita que várias sondagens, antes dos socialistas chegarem ao poder, indicavam que estava a subir muito na intenção de votos dos espanhóis.



Apelo à unidade

Pablo Casado apelou ontem à “unidade e integração” no seio do Partido Popular para que esta força política ganhe as próximas eleições e regresse ao poder perdido há menos de dois meses.

“Temos de recuperar a nossa base eleitoral”, “voltar a conectar com as pessoas” e ter “um projecto ganhador”, disse Casado no seu primeiro discurso, depois de ser proclamado presidente do Partido Popular, com 57 por cento dos votos dos delegados ao congresso.

O novo líder dos conservadores espanhóis assegurou aos 3.082 delegados ao congresso extraordinário do PP, em que foi eleito, que não iria “defraudar” as suas expectativas e mostrou-se convencido de que os populares saem “mais fortes e mais unidos deste processo político” em que “todos ganharam”.

Pablo Casado teve palavras de agradecimento ao seu antecessor, Mariano Rajoy, e à sua rival, Soraya Sáenz de Santamaría, pela campanha “limpa” que fez.

No seu discurso, Casado defendeu o reforço do Código Penal espanhol para impedir qualquer possibilidade de que forças separatistas voltem a pôr em causa a unidade de Espanha, numa referência ao caso da Catalunha.