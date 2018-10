Mundo

PAICV duvida da validade do acordo de defesa e segurança assinado com os EUA

O maior partido da oposição cabo-verdiano entregou no Tribunal Constitucional, na cidade da Praia, um pedido de fiscalização da constitucionalidade de algumas normas do acordo de defesa e segurança entre Cabo Verde e os Estados Unidos.

Janira Hopffer Almada

“O PAICV, no acto de aprovação do acordo, manifestou a sua "firme convicção" de que havia normas que podiam pôr em causa a Constituição e informou publicamente que se o Presidente da República não pedisse a fiscalização preventiva, pediria a fiscalização sucessiva. "Estamos a cumprir a nossa palavra para com os cabo-verdianos”, disse a líder do partido.

Janira Hopffer Almada falava aos jornalistas no final do acto de entrega do pedido no Tribunal Constitucional.