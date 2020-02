Mundo

País Basco antecipa eleições para Abril

As eleições no País Basco espanhol foram antecipadas para 5 de Abril, cinco meses antes do final da legislatura, anunciou, ontem, o presidente do Executivo regional (“lehendakari”), Inigo Urkullu.

Fotografia: DR



O responsável regional explicou que o País Basco já está a viver num “ambiente eleitoral” e a antecipação da consulta irá “poupar” os bascos a mais cinco meses de campanha, o que tornaria “muito difícil” aprovar projectos que estão em preparação no Parlamento regional.

Inigo Urkullu acrescentou que, desta forma, haverá um novo governo regional antes do Verão, o que lhe permitirá avançar na discussão e aprovação do orçamento do próximo ano. O líder regional reconheceu que a antecipação eleitoral também foi motivada pela “situação geral do Estado [espanhol]” e que a situação na Catalunha “poderia afectar o Governo espanhol e, por ricochete, as outras instituições” do Estado.

Inigo Urkullu chefia um Governo minoritário de coligação entre o PNV (Partido Nacionalista Basco, centro-direita) e o PSE-EE (federação basca do PSOE – Partido Socialista Operário Espanhol).

A comunidade autónoma do País Basco é uma das 17 comunidades em que a Espanha está dividida e está situada no Nordeste do país.

Esta comunidade faz parte da região historicamente denominada País Basco, que inclui outra comunidade autónoma em Espanha, Navarra, e a região adjacente em França, que os nacionalistas bascos consideram como território cultural e linguístico do povo basco.