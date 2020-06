Mundo

Pais de Maddie “serão informados dentro de dias sobre provas da morte”

Kate e Gerry McCann “serão informados, dentro de dias, das provas de como a sua filha Madeleine morreu”, avança o jornal inglês The Sun.

Fotografia: DR

De acordo com a mesma publicação, está marcada “para os próximos dias” uma reunião entre o advogado do casal inglês, Rogério Alves, e os responsáveis das várias forças policiais que estão a acompanhar o caso.

Já este domingo, ainda segundo o The Sun, as autoridades alemãs partilharam com a polícia portuguesa informações “significativas” e “muito importantes” e admitiram ter “uma única evidência que prova a 100% de que Madeleine está morta”. Contudo, até agora, não contaram aos pais da menina, desaparecida do Algarve, em 2007, o que é esta alegada “evidência”.

Ao jornal britânico, o advogado dos McCann disse que manter os pais de Maddie “no escuro, após 13 anos, é um tormento cruel e desumano”.

Rogério Alves adiantou ainda que vai reunir-se com a Polícia Judiciária esta semana para saber se os inspectores portugueses estão a planear investigar “activamente” novamente o caso e que, se não for informado, entretanto, das evidências da morte da menina que a polícia alemã garante ter, vai exigir respostas nessa altura.

“Quero saber o que está a ser feito. Pretendo obter respostas já esta semana. Em termos de investigação e de justiça, a semana passada foi uma semana perdida”, atirou o advogado.

Rogério Alves aproveitou ainda para criticar a alegada descoordenação entre as polícias dos vários países no caso do desaparecimento de Maddie.

“A guerra entre as forças policias é estúpida. Parece que estão a competir uns com os outros. Os pais de Madeleine não querem saber qual a polícia que está a trabalhar melhor. Eles não querem saber desta guerra de palavras”, garantiu.