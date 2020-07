Mundo

Países da OPEP perderam 18 por cento das receitas petrolíferas em 2019

A queda do preço do petróleo e a perda de mercados em 2019 fizeram com que os 13 países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tivessem receitas das exportações 18 por cento abaixo das registadas em 2018.

Fotografia: DR

Segundo os dados do Boletim Estatístico Anual divulgado hoje pela OPEP, no caso da Venezuela, a queda chegou a 35 por cento. As receitas por exportação de petróleo dos Estados da OPEP caíram para 564.889 milhões de dólares, quando tinham ficado em 692.269 milhões em 2018.

O país que registou o maior recuo nas exportações foi o Irão, que passou de 60.519 milhões em 2018 para 19.233 milhões de dólares em 2019, uma queda de 68 por cento, devido às sanções impostas pelos Estados Unidos. No caso da Venezuela, outro país submetido a sanções dos Estados Unidos, as exportações passaram de 34.657 milhões de dólares em 2018 para 22.492 milhões de 2019.

A OPEP reduziu a sua produção em 1,86 milhões de barris diários em 2019, o que representa uma queda de seis por cento, enquanto os países fora da organização registaram uma subida de 1,3 milhões de barris por dia, o que equivale a um crescimento de 2,9 por cento.

A descida nas exportações já representava um problema para as contas públicas dos países produtores antes da pandemia de covid-19, que levou a procura mundial a descer para níveis inéditos.

Desde Maio, a aliança OPEP+, formada pelos países que integram a organização e um grupo de 10 outros produtores, liderados pela Rússia, começou a aplicar cortes ainda maiores, de cerca de 9,7 milhões de barris por dia, para contrariar a queda na procura. Ficaram isentos deste compromisso a Venezuela, o Irão e a Líbia, devido a quedas involuntárias das extracções causadas por sanções, crises económicas e conflitos armados.

O secretário-geral da OPEP, Mohamed Barkindo, assegurou hoje, durante a apresentação do relatório, que graças a este corte o objectivo de alcançar um "mercado equilibrado" está "mais perto".

O comité da OPEP+, co-presidido pela Arábia Saudita e Rússia, realiza na quarta-feira uma reunião por videoconferência para avaliar as condições de mercado e decidir a política de cortes a seguir. Se nada for alterado, a redução vigente será moderada para 7,7 milhões de barris diários entre Agosto e Dezembro e 5,8 milhões entre Janeiro de 2021 e Abril de 2022.