Mundo

Países do sul da Europa pedem uma divisão justa de imigrantes

Os líderes dos países do sul da Europa defenderam sexta-feira, em La Valeta, uma distribuição justa dos imigrantes que chegam pelo Mediterrâneo, num momento em que a Itália se recusa a receber um navio com emigrantes resgatados no mar.

Fotografia: DR

Os líderes do Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha declararam que a União Europeia deve “garantir a aplicação efectiva do princípio de solidariedade e divisão justa da carga entre os Estados membros” da União Europeia.

O grupo aprovou ainda o princípio de um salário mínimo e uma protecção social básica em cada país europeu, assim como um orçamento de intervenção para a Zona do Euro. O Presidente francês, Emmanuel Macron, acolheu com satisfação o acordo sobre o orçamento da Zona do Euro obtido no dia anterior entre os ministros das Finanças europeus, mas destacou que o valor é inferior ao desejado por Paris.

As sete nações que se reuniram em Malta na sexta-feira representam cerca de 40 por cento da população e do produto interno bruto da União Europeia e metade da sua costa, segundo Malta.



