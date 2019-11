Mundo

Países europeus apelam à libertação da deputada raptada na Líbia

Treze missões diplomáticas europeias na Líbia, incluindo de Portugal, apelaram ontem às autoridades no Leste do país para trabalharem pela libertação de uma deputada raptada em Julho em Benghazi, cidade controlada pelas forças do marechal Khalifa Haftar.

Fotografia: DR

Num comunicado conjunto, as embaixadas exprimem a “profunda preocupação com o prolongado desaparecimento de um membro da Câmara dos Representantes, Siham Sergewa”, e apelam “à

sua libertação imediata”.

No documento, assinado pelas embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Portugal, Reino Unido e Suécia, assim como pela missão da União Europeia, pede-se “às autoridades líbias em causa para investigar com urgência sobre o seu desaparecimento e fornecer a localização”.