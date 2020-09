Mundo

Países mais ricos reservaram metade das doses de vacinas

Um grupo de países ricos, que representam 13% da população mundial, já adquiriu metade das futuras doses de vacina contra a Covid-19 em estudo, indicou um relatório da Organização não-Governamental (ONG) Oxfam.

O objectivo destes países, que incluem os Estados Unidos (EUA), Reino Unido, UE e Japão, é garantir o fornecimento junto de múltiplos concorrentes, na esperança de que pelo menos uma das vacinas em estudo se revele eficaz, uma política que agrava as dificuldades que a maior parte da população mundial terá para conseguir vacinas, de acordo com o relatório, divulgado na quarta-feira.



Em Maio, os EUA assinaram vários contratos para garantir a produção e entrega de vacinas, caso os ensaios clínicos em curso sejam bem sucedidos, já a partir de Outubro, podendo ser distribuídas no prazo de 24 horas, após autorização sanitária.

A empresa farmacêutica AstraZeneca, parceira da Universidade de Oxford, assinou a maioria destes contratos, mas a Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, a empresa norte-americana de biotecnologia Moderna, o laboratório Sinovac na China e o instituto russo Gamaleia também venderam centenas de milhões de doses em todo o mundo, por vezes em parceria com fabricantes locais.



Segundo a Oxfam, já foram assinados contratos com cinco destes fabricantes na fase 3 de ensaios clínicos para 5,3 mil milhões de doses, 51% dos quais para países desenvolvidos, incluindo, além dos EUA, Reino Unido, UE e Japão, também Austrália, Hong Kong, Suíça e Israel. Os números não incluem compras a fabricantes que estão ainda em fases inferiores no desenvolvimento de vacinas.

O restante foi prometido à Índia (sede do gigantesco fabricante Serum Institute of India), Bangladesh, China, Brasil, Indonésia e México, de acordo com a Oxfam.



Os Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes, reservaram um total de 800 milhões de doses junto de seis fabricantes, enquanto a UE, com 450 milhões de habitantes, comprou pelo menos 1,5 mil milhões de doses, de acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse (AFP).

"O acesso vital às vacinas não deve depender de onde se vive ou de quanto dinheiro se tem", criticou um responsável da Oxfam, Robert Silverman.

A Oxfam também denunciou o boicote dos Estados Unidos a um mecanismo de mutualização internacional de vacinas, apoiado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que carece de financiamento para poder oferecer imunização em países em desenvolvimento.

Falta dinheiro



Há uma semana, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, anunciou que a OMS precisa de 35 mil milhões de dólares para os programas de desenvolvimento e distribuição de vacinas, tratamentos e diagnósticos contra a Covid-19.

Em Maio, a OMS criou o programa ACT Accelerator, com apoio da UE, para financiar investigações sobre respostas médicas à pandemia e, posteriormente, distribuí-las em países sem poder aquisitivo.

No entanto, o organismo só conseguiu arrecadar menos de 10% do total necessário para garantir o acesso às vacinas dos países em desenvolvimento, três mil milhões de dólares.



Pelo menos 15 mil milhões de dólares vão ser necessários nos próximos três meses, "para não perder a janela de oportunidade e potenciar o uso das novas vacinas" contra a Covid-19 que tiverem sucesso, sublinhou Guterres.

Nessa altura, o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que participaram numa reunião do conselho do programa ACT Accelerator, recordaram que, se a pandemia não for travada nos países em desenvolvimento, poderá regressar aos desenvolvidos, ainda que haja vacinas e melhores terapias.