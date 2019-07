Países reforçam medidas para banir sacos plásticos

Angola anuncia jogadores para Mundial de Hóquei na Espanha

Os atletas Dorivaldo Francisco e Josemar Tavares, ambos do Petro de Luanda, são as novidades da selecção nacional sénior de hóquei em patins que representará o país no mundial da modalidade, de 6 a 14 deste mês, em Barcelona (Espanha), soube hoje a Angop.