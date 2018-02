Mundo

Países africanos na lista de risco

Pelo menos seis países africanos estão entre as dez piores do mundo para se ser uma criança numa zona de guerra, segundo dados do relatório do Instituto Internacional para a Investigação da Paz de Estocolmo, citado pela Save the Children.

Relatório refere também países da região da Ásia

Fotografia: Stefanie Glinski | AFP

A Síria encabeça a lista, seguida do Afeganistão, Somália, Iémen, Nigéria, Sudão do Sul, Iraque, República Democrática do Congo, Sudão e República Centro Africana.

O relatório analisa factores como ataques contra escolas, o recrutamento de crianças soldados, violações, assassínios e falta de acesso humanitário. Perto de 360 milhões de crianças em todo o mundo, ou seja, uma em seis, vivem em zonas afectadas por conflitos, segundo o relatório divulgado na véspera da Conferência de Segurança de Munique, no âmbito da qual líderes globais vão discutir políticas de segurança até domingo.

A Save the Children apela aos dirigentes mundiais para fazerem mais no sentido de responsabilizar os autores dos crimes contra as crianças. "Crimes como estes contra crianças são o pior tipo de abuso imaginável e são uma violação flagrante do direito internacional", disse Miles, presidente da Save the Children.