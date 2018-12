Mundo

Países do G20 propõem reformas da OMC

Os Chefes de Estado e de Governo dos países mais ricos do mundo (G20)acertaram ontem, num texto divulgado no final da Cimeira de dois dias, que decorreu na capital argentina, Buenos Aires, a implementação de reformas na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Uma autoridade da União Europeia afirmou que os líderes do bloco comunitário apoiam as reformas necessárias para melhorar a OMC.

O texto sobre comércio multilateral tem sido um ponto de discórdia com os Estados Unidos, que insistem em defender que o sistema comercial multilateral não funciona.

“Reiteramos que o comércio é benéfico para a inovação, crescimento e emprego, e reiteramos que o sistema comercial multilateral é a estrutura com a qual todos trabalhamos e comprometidos”, disse a autoridade.

O Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, assinaram na sexta-feira um novo acordo de livre comércio em Buenos Aires.

“Mas para os EUA reconhecerem isso tiveram que receber algo em troca, o que era dizer que esse sistema comercial multilateral não funciona mais e não se alinha com os desafios a enfrentar”, acrescentou.

As autoridades também reconheceram que em relação a mudanças climáticas não houve um grande avanço.

O G20 reúne anualmente os Chefes de Estado e de Governo das principais economias do mundo. Juntos, os países do grupo representam 90 por cento do PIB mundial, 80 por cento do comércio internacional e dois terços da população mundial.

Entre as autoridades presentes na edição deste ano figuram o Presidente dos EUA, Donald Trump, da França, Emmanuel Macron, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Pela primeira vez a Cimeira do G20 realizou-se na América do Sul.