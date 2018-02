Mundo

Palestina considera transferência um insulto

A Autoridade Palestina qualificou ontem de “provocação” a decisão norte-americana de transferir em Maio, data ainda não confirmada oficialmente, a Embaixada dos Estados Unidos em Israel de Telavive para Jerusalém.

Estados Unidos transferem a embaixada já em Maio

Fotografia: THOMAS COEX | AFP



Dois responsáveis da administração de Donald Trump, que não quiseram ser identificados, disseram que a nova Embaixada norte-americana em Jerusalém abrirá em Maio de 2018 para coincidir com o 70º aniversário da independência de Israel, proclamada a 14 Maio de 1948.

Os palestinos assinalam a data anualmente, designando-a de “Nakba” (catástrofe), sinónimo do êxodo para centenas de milhares que tiveram de abandonar as suas casas durante a primeira guerra israelo-árabe que se seguiu à criação de Israel.

“Fazer coincidir a data com a Nakba é uma provocação para os árabes, muçulmanos e cristãos”, declarou à agência France Presse o “número dois” da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erakat.

“Com tal decisão, a administração Trump acaba por se isolar completamente e torna-se uma parte do problema e não mais da solução”, adiantou, reafirmando que a localização da Embaixada norte-americana em Jerusalém “viola o direito internacional”.

Segundo a agência noticiosa Associated Press, nos primeiros tempos, “a Embaixada consistirá apenas em alguns escritórios dentro de instalações norte-americanas em Jerusalém”.

Durante a sua visita a Israel em Janeiro, o vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, tinha dito que a nova Embaixada deveria abrir até ao final de 2019.

O Presidente Donald Trump anunciou a 6 de Dezembro o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a mudança da Embaixada norte-americana de Telavive para a cidade considerada santa por cristãos, judeus e muçulmanos.

O anúncio foi contestado pela generalidade da comunidade internacional.