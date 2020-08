Palestinianos denunciam “traição” de Abu Dhabi

Carlos Burity: Fim de um ciclo incontornável do novo semba

Um dos grandes méritos de Carlos Burity foi de ter resistido às mais recentes convulsões da história da Música Popular Angolana. Em 1991, ressurgiu com o LP “Angolaritmo”, com produção do empresário guineense, João de Barros, depois do silêncio discográfico ocasionado pelo enceramento dos mais importantes estúdios de gravação em Angola e pela dispersão de alguns dos mais referenciados instrumentistas do semba.