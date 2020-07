Mundo

Pandemia agudiza o drama de crianças em zonas de conflito

As preocupações com a protecção das crianças em países em conflito estão a aumentar devido à Covid-19. Segundo um inquérito do Comité Internacional de Resgate (CIR), há mais relatos de menores desacompanhados, bem como de abusos físicos e emocionais.

O levantamento concluiu que as preocupações com a protecção das crianças aumentaram para 55% dos inquiridos, com 24% a registar um aumento da gravidade apenas nas últimas quatro semanas, devido à Covid-19.

O inquérito identificou quase 40% dos inquiridos que testemunharam um aumento de crianças desacompanhadas e separadas, com o maior número de relatos a referir-se ao sul do Sudão e na República Democrática do Congo.

“O abuso físico e emocional, a negligência e o trabalho infantil foram citados pelos inquiridos como principais preocupações”, lê-se numa nota divulgada ontem pelo CIR e que foi enviada ao pessoal que trabalha na linha da frente dos serviços de protecção infantil em 17 países afectados por conflitos ou crises.

“As crianças desacompanhadas e separadas são particularmente vulneráveis à exploração e ao abuso, uma vez que lhes falta a protecção e o apoio dos pais e prestadores de cuidados ou de outros adultos de confiança. Em 17 países inquiridos, o abuso físico e emocional, a negligência infantil e o trabalho infantil foram citados com mais frequência como as principais preocupações”, prossegue a mesma nota.

Os custos da violência são profundos. Além do sofrimento de quem sobrevive, os custos económicos ascendem aos 8 biliões de dólares em potencial económico e produção que se perdem devido à violência no lar.

“Um bilião de crianças enfrenta actualmente abusos e com a Covid-19 mais 85 milhões de raparigas e rapazes podem ser afectados”, refere o CIR, exemplificando com o Bangladesh, onde o espancamento pelos pais ou tutores aumentou 42% desde o início da pandemia.

No Uganda, a Linha de Apoio à Criança do país tratou 881 casos desde que o confinamento começou, em finais de Março, quando a média costuma ser de 248.

A nível mundial, estima-se que 152 milhões de crianças já estavam envolvidas em trabalho infantil antes da Covid-19, com 73 milhões envolvidas em trabalhos muito perigosos.

O inquérito do CIR concluiu que o trabalho infantil, juntamente com o abuso físico, é a maior preocupação mundial ao nível da protecção dos adolescentes entre os 12 e os 17 anos.

No Líbano, onde a Covid-19 exacerbou uma crise económica, o CIR identificou um aumento do nú-mero de crianças na rua, bem como de crianças envolvidas em trabalho infantil, com 50 novos casos registados apenas em dois meses.

A crise da Covid-19 está a conduzir à vulnerabilidade a todas as crianças, mas rapazes e raparigas estão frequentemente a sofrer impactos diferentes. A Covid-19 está a per-turbar os esforços previstos para acabar com o casamento infantil devido às consequências económicas de grande alcance da pandemia.

Espera-se que nos próximos dez anos ocorram mais 13 milhões de casamentos de crianças, que sem a Covid-19 não teriam ocorrido.