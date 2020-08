Mundo

Pandemia contamina eleições na Nova Zelândia

Vanessa de Sousa

As eleições na Nova Zelândia passaram para 17 de Outubro, a data inicial seria 19 de Setembro. A Primeira-Ministra Jacinda Ardern afirma que há que garantir que as cerca de 25 mil pessoas envolvidas no processo eleitoral estejam devidamente protegidas enquanto executam as suas tarefas

Fotografia: DR

Depois de a Nova Zelândia ter conseguido pôr fim à disseminação do novo coronavírus logo em Maio, eis que esta semana, uma série de novos casos confrontaram as autoridades com a séria possibilidade de uma segunda vaga no país.

A cidade de Auckland, com 1,5 milhões de habitantes, e uma das mais densamente povoadas do país, entrou em confinamento e assim estará nas próximas duas semanas.

Jacinda Ardern ainda considerou adiar as eleições por apenas duas semanas, porque, afirmou: “Covid é o novo normal no mundo”, no entanto, a Comissão Nacional Eleitoral da Nova Zelândia considerou que duas semanas era muito pouco tempo para preparar o acto eleitoral.

As eleições foram, então, adiadas por um mês e a Primeira- Ministra já garantiu que não serão adiadas de novo. A questão passou pelo Parlamento que, de qualquer forma, será dissolvido já no dia 6 de Setembro, e as eleições vão começar, com votos antecipados, a partir de 3 de Outubro.

Trump acusa os democratas

O Presidente Trump acusou os democratas de se recusarem a financiar os serviços postais nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que os democratas acusam o Presidente de tudo fazer para pôr em causa a capacidade dos Correios e responsabilizam Trump pela actual lentidão na entrega de correspondência, agravada pela pandemia, o que pode pôr em causa a integridade do processo eleitoral norte-americano, quando se prevê que mais de 75 por cento dos

americanos, três quartos do eleitorado, possam vir a votar por correspondência.

Há Estados norte-americanos onde já se fez a votação por correspondência, mas outros Eestados vão fazê-lo pela primeira vez, o que obriga à criação de uma logística própria. Há, ainda, de Estado para Estado, diferentes regras quanto à votação por corres-

pondência, ou, se quisermos, à votação não presencial.

Seguramente, o número de votos por correspondência em 2020 será bem maior do que o de 2016. E tudo isto acontece quando o Presidente Trump argumenta que os votos por correspondência são impulsionadores de fraude, mesmo que não haja evidências sobre o assunto.

Aliás, em recentes declarações à imprensa, no campo de golfe de Bedminster, no fim-de-semana, Trump referiu-se ao processo eleitoral com elevado número de votos por correspondência como “uma catástrofe”.

Entretanto, houve mudanças na cúpula administrativa dos Correios, que em Maio deste ano, a poucos meses do acto eleitoral, passou a ter como postmaster general Louis De Joy, um homem com 35 anos de experiência em serviços postais, mas que está a reestruturar os serviços dos Correios com corte de custos, pondo fim ao pagamento de horas extraordinárias e de outros serviços.

Entretanto, foi aprovado um pacote de apoio de 10 mil milhões de dólares para os serviços postais em tempo de pandemia, inicialmente, o valor do plano era de 25 mil milhões de dólares, o que incluía verba considerada suficiente para ajudar nas medidas a tomar devido à elevada correspondência eleitoral, estimada na entrega de 80 milhões de boletins.

O impasse entre republicanos e democratas quanto à verba a atribuir aos Correios, e a polémica instalada, levaram a que a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata da Nancy Pelosi, esteja a ponderar a convocação excepcional dos legisladores bem mais cedo, provavelmente já esta semana, a Câmara dos Representantes que só voltará às suas sessões normais a partir de 14 de Setembro.

Segundo Pelosi, está em causa “a vida da democracia norte-americana”, que passa pela “grave ameaça à integridade das eleições” promovida pelo Presidente Trump, desacreditando o voto por correspondência e a capacidade dos serviços postais.

O que se pretende é que toda a correspondência que se relacione com o acto eleitoral de Novembro seja considerada prioritária e tratada como tal, para isso é preciso que haja dinheiro para pagamento de horas extraordinárias e para outras medidas que não atrasem a correspondência.

Os senadores republicanos também estão sob pressão, especialmente os que enfrentam reeleições mais renhidas em alguns Estados rurais como Montana ou Alasca, garante o "The New York Times", e pedem que haja um pacote de ajuda extraordinária para os Correios, ou seja, pedem que os serviços postais mantenham o actual padrão de serviços até Janeiro de 2021 ou até ao fim da pandemia, sem corte de custos.